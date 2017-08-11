На Камчатке открылся первый в России музей вулканов

В Петропавловске-Камчатском заработал первый в России музей вулканов. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает ТАСС.

Учредителем и идейным вдохновителем «Вулканариума» стал ученый Сергей Самойленко. Музей создавался силами местных жителей — помогали дизайнеры, художники-декораторы, представители типографий.

Фотографы безвозмездно предоставили более 200 снимков различных вулканов Камчатки. В итоге экспозиция была создана за полгода.

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В настоящее время «Вулканариум» посещают 60-70 человек за день. Большая часть из них — туристы. Экскурсии длятся примерно час. Их проводят как профессиональные ученые, так и школьники, увлекающиеся наукой.

Посетителям не только показывают фото, но и макеты вулканов. В музее также представлены имитации вулканических ландшафтов, на которых растут настоящие мхи и лишайники. Гости культурного учреждения могут не только потрогать образцы горных пород, но и полить растения.

В будущем создатели музея хотят оборудовать площадку, имитирующую землетрясения. Для этой цели правительство Камчатского края передаст учреждению большой макет действующего вулкана.

«Павильон большой, но мы его соберем. Он не будет простаивать. Планируем, что он будет работать круглогодично», — заявил Самойленко. Он добавил, что посетителям музея в дальнейшем также будут рассказывать о местных ледниках и снеге с научной точки зрения.

На Камчатке расположены более 300 вулканов, из которых 30 являются действующими. Ежегодно 12-13 августа на полуострове отмечают традиционный местный праздник — День вулкана.

