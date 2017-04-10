Два человека пропали при сходе лавины на Камчатке

На Камчатке после схода лавины пропали два человека, они могут находиться под снегом. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря краевого главка МЧС Юлию Ананьеву.

По данным ведомства, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. Отдыхавшие в том районе очевидцы заявили, что под снегом могли оказаться два человека, предположительно, это экстремалы-любители.

«Первая группа спасателей, которая выдвинулась в район происшествия в воскресенье вечером, добралась до места и приступила к поискам пропавших возле вулкана Вилючинский людей. Сейчас там работают 18 человек. Они обследуют склон с помощью щупов. Спасателям помогают добровольцы», — объяснила Ананьева.

К вулкану продвигается еще одна автоколонна в составе 21 спасателя и 14 единиц техники, кроме того, в нее входят специалисты института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, они намерены искать пропавших при помощи георадара. Также к месту ЧП направлен вертолет МЧС Ми-8 со спасателями и кинологами.

Собеседница агентства отметила, что пока не располагает данным о личностях пропавших.

В следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю сообщили, что по факту пропажи двух человек в результате схода лавины проводится доследственная проверка.

28 марта стало известно о смертельном случае на 255-м километре автомагистрали Бишкек-Ош в Киргизии. Лавина накрыла на автомобили Toyota, Lexus и Subaru, в которых находились люди, в том числе четыре сотрудника Министерства транспорта и дорог республики, они погибли на месте. Водителя и двух пассажиров Lexus, а также троих человек в Subaru спасатели извлекли из-под снежного завала живыми.