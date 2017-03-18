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В австрийских Альпах лавина накрыла группу из пяти лыжников

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В Австрии в результате схода лавины погибли двое лыжников, пишет газета Daily Mail. Инцидент произошел в пятницу, 17 марта, в районе Тироль, в окрестностях Сент-Антона. Лавина соскользнула с горы и обрушилась на группу из пяти лыжников.

Работники аварийно-спасательной службы приступили к расчистке зоны, где погребены спортсмены. К настоящему времени найдены два тела, их личности пока не установлены.

До этого, в среду, 15 марта, в той же провинции под сошедшую лавину попали восемь альпинистов. Четверым удалось самостоятельно выбраться и вызвать спасателей. Четверо погибли.

Всего в прошлом году в австрийских Альпах погибли 267 человек. В среднем за последние 10 лет погибали 297 человек, из них 17 — в результате схода лавин.

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