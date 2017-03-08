Голландцев накрыло лавиной во французских Альпах

Группу туристов из Нидерландов накрыло лавиной во французских Альпах. Инцидент произошел в среду, 8 марта, на курорте Вальфрежюс, сообщает Daily Mail.

В результате инцидента погиб один сноубордист, о судьбе еще двоих информации пока нет. Их поиски ведут около 60 спасателей.

Накануне лавина сошла на один из горнолыжных курортов французского департамента Савойя. Под снегом оказались несколько лыжников, их удалось спасти. До этого аналогичный инцидент произошел в Савойе 13 февраля. Тогда сообщалось о четырех погибших.

6 февраля стало известно, что в результате схода нескольких лавин в горных районах Афганистана и Пакистана погибли свыше 100 человек. Самое большое число жертв было отмечено в провинции Нуристан на пакистанской границе: там под снегом оказались полностью погребены две деревни.

