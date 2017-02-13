Четыре человека погибли при сходе лавины во французских Альпах

Девять человек оказались под завалами в результате схода снежной лавины во французских Альпах (регион Савойя). Об этом сообщает BFMTV в понедельник, 13 февраля.

Сигнал тревоги поступил в 11:00 по местному времени (13:00 мск). Спустя примерно час на высоте 2100 метров спасателям удалось обнаружить группу из четырех горнолыжников. Как отмечается, двое из них были мертвы, выживших доставили в госпиталь, один из них находится в реанимации.

Телеканал уточняет, что они катались на горных лыжах вне установленных трасс.

В то же время местное издание Dauphiné Libéré сообщает о минимум четырех погибших. Поиски еще пяти человек продолжаются. В операции задействованы вертолеты и группы альпинистов-спасателей.

6 февраля сообщалось, что жертвами схода нескольких лавин в горных районах Афганистана и Пакистана стали более 100 человек. Самое большое число погибших было отмечено в провинции Нуристан на пакистанской границе: там под снегом оказались полностью погребены две деревни.