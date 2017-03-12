Очевидцы рассказали о гибели француза под лавиной в Бурятии

При сходе лавины на горе Мамай в Бурятии погиб гражданин Франции. Об этом очевидец произошедшего рассказал членам Байкальского поисково-спасательного отряда, сообщает в воскресенье, 12 марта, «Интерфакс».

Погибший восходил на гору в составе группы альпинистов. По данным поискового отряда, в ней было четыре человека. Однако в ОВД Кабанского района уточнили, что команда состояла из восьми человек, трое из которых — французы. Как отмечается, они двигались со стороны Иркутской области и не были зарегистрированы в поисково-спасательных подразделениях.

О происшествии сообщил один из членов группы, позвонив на спасательную базу. На помощь потерпевшим выехали сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В июле 2016 года группа альпинистов, среди которых были россиянин, эстонец и два гражданина Израиля, погибла при восхождении на гору Ушба в Грузии. По словам спасателей, альпинисты упали в обрыв и скончались на месте.