Три человека погибли под лавиной в австрийских Альпах

В результате схода лавины в австрийских Альпах погибли три лыжника. Инцидент произошел на западе страны в федеральной земле Тироль, сообщает Le Figaro.

По словам представителя местной полиции, один лыжник пропал без вести. Организованы его поиски. Национальности погибших уточняются.

Всего в группе было восемь человек, они совершали лыжную прогулку.

13 февраля в результате аналогичного происшествия во французских Альпах (регион Савойя) под снежным завалом оказались девять человек. Спасатели обнаружили тела двух лыжников, по другим данным, погибли четверо. Как сообщили в администрации горнолыжного курорта, пострадавшие и погибшие катались вне отведенных для спуска трасс.