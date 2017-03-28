Четыре сотрудника Минтранса Киргизии погибли при сходе снежной лавины

Снежная лавина накрыла три машины на 255-м километре стратегической автомагистрали Бишкек-Ош в Киргизии, в результате четыре человека погибли. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

«Снежная масса обрушилась на машины Toyota, Lexus и Subaru, в которых в это время были люди», — уточнили в ведомстве. В автомобиле Toyota находились четыре сотрудника Министерства транспорта и дорог республики, они погибли на месте.

«Водителя и двух пассажиров Lexus, а также находившихся в Subaru троих людей спасателям удалось извлечь из-под завала живыми», — добавили в МЧС.

27 марта Минтранс Киргизии предупредил водителей о высокой опасности на трассе Бишкек-Ош, передает РИА Новости. Как отмечается, за последнюю неделю на автомагистраль обрушились 11 лавин.