Число жертв схода лавины в Японии возросло до восьми

По меньшей мере восемь старшеклассников погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу, расположенного в префектуре Тотиги, передает в понедельник, 27 марта, Japan Today со ссылкой на данные спасателей. Ранее сообщалось о шести жертвах.

Еще свыше 30 человек пострадали. При этом, как отмечает издание, официально информация о гибели детей до сих пор не подтверждена, так как в Японии смерть констатируют медицинские работники, а не спасатели.

Сход снежной лавины произошел 27 марта в 09:20 утра по местному времени (03:20 мск). В этот момент на склоне находились свыше 60 учеников старших классов из семи разных школ. Все они занимались в секциях скалолазания и в сопровождении инструкторов совершали восхождение на гору. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Власти префектуры направили запрос на привлечение подразделений Сил самообороны к участию в операции.