В Японии из-за схода лавины погибли 6 школьников

В результате схода снежной лавины в Японии, по предварительным данным, погибли по меньшей мере шесть школьников, передает ТАСС со ссылкой на местное пожарное управление.

Еще три человека получили травмы. Трое числятся пропавшими без вести, их поиски в настоящее время продолжаются.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте в районе японского города Насу в префектуре Тотиги.

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, в связи с происшествием в Тотиги при правительстве создан экстренный штаб, который будет координировать поисковые работы. Власти префектуры направили запрос на привлечение подразделений Сил самообороны к участию в операции.

Всего в курортной зоне находятся около 66 человек, в том числе 50 учащихся старших классов местных школ. Все они занимались в секциях скалолазания и вместе с инструкторами практиковали восхождение на гору.