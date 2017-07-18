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После землетрясения у Камчатки объявлена угроза цунами

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На острове Беринга в селе Никольское после землетрясения объявлена угроза цунами, однако высота волны составит не более полуметра. Об этом во вторник, 18 июля, сообщили ТАСС в краевом главке МЧС России.

В главке добавили, что в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой два-три балла. Жертв и разрушений нет.

Кроме того, угроза цунами объявлена в Северо-Курильске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. Отмечается, что под воздействие волн цунами может попасть прибрежная часть города.

В районе включена система оповещения, люди покидают прибрежную зону. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Всем находящимся в прибрежной части Северо-Курильского района дано указание немедленно покинуть побережье и укрыться на возвышенностях до 40 метров над уровнем моря, избегая при этом русел рек и ручьев.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,4. Его эпицентр располагался в 199 километрах к востоку от Никольского, очаг залегал на глубине 11,7 километра.

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