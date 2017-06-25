В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:02 по местному времени (01:02 мск). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хего, Сидзуока и других. В столице Японии Токио сила толчков составила около одного балла.

Как отмечается, сообщений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Угроза возникновения цунами отсутствует.

Также указывается, что на участке между городом Йокогама и префектурой Сидзуока в центральной части Японии было временно остановлено движение скоростных поездов в результате отключения электроэнергии после землетрясения.

15 и 16 апреля 2016 года серия землетрясений произошла на юго-западе Японии, максимальная магнитуда составила 7,3. По последним данным, погибли более 40 человек, около двух тысяч пострадали. Тогда власти провели эвакуацию около 250 тысяч жителей из-за угрозы новых подземных толчков.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.