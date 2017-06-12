У берегов греческого острова Лесбос произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6.1 зафиксировано у берегов греческого острова Лесбос. Видео с места событий публикует агентство ANA-MPA. По данным сейсмологической службы страны, подземный толчок произошел в 15:28 по местному времени (совпадает с московским). Через семь минут был зафиксирован афтершок меньшей силы. По свидетельствам очевидцев, серьезные повреждения получили здания старой постройки. В ряде районов на дороги сошли оползни — автомобильное сообщение с несколькими населенными пунктами прервано. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.