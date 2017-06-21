Власти задумали эвакуировать 200 тысяч японцев из-за угрозы наводнений

Японские власти обратились к жителям города Хамамацу в японской префектуре Сидзуока с рекомендацией перебраться в безопасное место из-за угрозы наводнений. Об этом сообщает Yomiuri.

В ближайшее время в регионе ожидается выпадение большого количества осадков, связанное с сезонными дождями. В этой связи власти предупредили население о возможных перебоях работе транспорта. Кроме того, отмечается высокая вероятность схода оползней и размытия дорог.

15 и 16 апреля 2016 года серия землетрясений произошла на юго-западе Японии, максимальная магнитуда составила 7,3. По последним данным, погибли более 40 человек, около двух тысяч пострадали. Тогда власти провели эвакуацию около 250 тысяч жителей из-за угрозы новых подземных толчков.