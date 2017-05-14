В Иране в результате землетрясения погибли три человека

В результате землетрясения в Иране погибли по меньшей мере три человека, более 220 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Землетрясение произошло в субботу, 13 мая, в районе столице провинции Хорасан города Божурд, магнитуда подземных толчков составила 5,7. Очаг залегал на глубине 11 километров.

В регион направлены поисково-спасательные команды, включая сотрудников Красного Полумесяца. Они приступили к поиску выживших и оказанию помощи пострадавшим. Из завалов удалось освободить 19 человек.

Из-за землетрясения заблокирован проезд к нескольким деревням.