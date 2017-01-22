Землетрясение магнитудой 8 произошло в Папуа — Новой Гвинее

В Папуа — Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 07:30 по московскому времени, располагался в 50 километрах к западу от города Арава с населением 40 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 154 километра.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выпустил экстренное уведомление. По его данным, в близлежащих странах ожидается волна высотой от 0,3 до 1 метра.

Папуа — Новая Гвинея расположена в зоне высокой сейсмической активности, где землетрясения происходят регулярно.