Чубакка избил сотрудника австралийского курорта сноубордом

Работника горнолыжного курорта в австралийском Трудбо избил один из посетителей. Как сообщает The Daily Telegraph, на сотрудника напал орудующий сноубордом отдыхающий в костюме Чубакки — героя киносаги «Звездные войны».

Отмечается, что 51-летнему мужчине запретили кататься в подобном облачении, после чего он и набросился на работника курорта. В результате инцидента сотрудник развлекательного центра получил травму головы, а также лишился нескольких зубов.

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Дебошир был арестован, ему предъявили обвинение в использовании наступательного оружия для совершения нападения. Мужчину отпустили под залог до суда, который состоится 6 сентября. Кроме того, ему запретили приближаться к курорту ближе чем на 15 километров.

В начале августа российская туристка рассказала, что были избита сотрудником турецкого отеля и его товарищами, которые заподозрили ее в коммерческой фотосъемке на территории гостиницы.