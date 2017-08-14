Путешествия
 

Британец случайно улетел в Лас-Вегас вместо Лондона

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Британский бизнесмен сел не в тот лайнер и по ошибке улетел в Лас-Вегас вместо Лондона. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент с 29-летним Сэмюэлем Янковски (Samuel Jankowsky) произошел 30 июня. Он должен был вернуться на родину после деловой встречи в Кельне. По словам финансового брокера, перед вылетом рейсом немецкого лоукостера Eurowings сотрудники авиакомпании проверили его посадочный талон три раза.

После этого Янковски сел в самолет и заснул. Проснувшись спустя некоторое время, британец увидел на экране в салоне лайнера, отображающем маршрут, что воздушное судно пролетело мимо Соединенного Королевства.

От попутчиков он узнал, что самолет направляется в США. Янковски запаниковал и спросил, нельзя ли развернуть самолет. «Я даже не знал, что Eurowings летает в Лас-Вегас», — признался он. По словам бизнесмена, по прибытии в США сотрудники иммиграционной службы обращались с ним как с преступником: обыскали и даже угрожали задержать.

В итоге британец смог вернуться в Кельн рейсом Eurowing, но ему не сразу удалось долететь до Лондона, так как лоукостер отказал ему в дальнейших перелетах. Мужчина на поезде и автобусе добрался до Штутгарта и оттуда смог улететь в британскую столицу.

Дома Янковски оказался лишь 2 июля, хотя Кельн располагается примерно в 500 километрах от английской столицы. Кроме того, ему пришлось дополнительно потратить почти 878 евро на питание, отель и перелеты. В Eurowings заявили, что инцидент произошел по вине сотрудника немецкого аэропорта.

В апреле текущего года стало известно, что нидерландский турист по ошибке прибыл в Канаду вместо Австралии, так как его сбили с толку одинаковые названия двух городов в разных странах.

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