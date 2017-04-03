Турист из Амстердама по ошибке улетел в Канаду вместо Австралии

Турист из Амстердама по ошибке прибыл в Канаду вместо Австралии, сбитый с толку одинаковыми названиями двух городов в данных странах. Об этом сообщает The Sun.

Голландец Милан Шиппер (Milan Schipper) купил авиабилет в Сидней, думая, что прибудет в австралийский город. Однако в итоге выяснилось, что он оплатил перелет рейсом перевозчика Air Canada в одноименный населенный пункт, расположенный в канадской провинции Новая Шотландия.

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Свою ошибку Шиппер осознал, только когда долетел до Торонто, где ему и другим пассажирам пришлось делать пересадку. Голландского туриста удивил небольшой самолет, который ждал их в канадском городе. «Я прикинул, сможет ли он довезти нас до Австралии», — вспоминает он.

На борту путешественник увидел карту с маршрутом рейса и понял, что летит в неправильном направлении. Исправить ошибку уже было нельзя — к этому времени воздушное судно отправилось в пункт назначения.

Прилетев в Канаду, Шиппер вернулся в Торонто, а оттуда обратно в Амстердам, где его встретил отец. Air Canada в качестве компенсации предложила туристу бесплатный билет в австралийский Сидней.

Летом 2016 года пассажирка европейского лоукостера Ryanair по ошибке отправилась в Ирландию вместо Англии.

