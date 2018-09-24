Туристов в Краснодарском крае ударило током во время полета с парашютом

RU_CHP: Первый по происшествиям / ВКонтакте

Двое парашютистов в Краснодарском крае столкнулись с линией электросети и упали на пляж в поселке Джубга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственный комитет РФ.

На ролике, который очевидцы инцидента выложили в сеть, видно, как парашют с парой туристов цепляется за провода, после чего возникает вспышка. Затем парашютистов отбрасывает порывом ветра в сторону пляжа, и они падают на песок.

После инцидента пострадавших доставили в Туапсинскую больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В ноябре 2017 года бизнесмен из Тюмени разбился в Индии на параплане. 46-летний мужчина погиб в деревне Бир в Гималаях, одном из самых популярных мест среди парапланеристов в осенний сезон. По словам одного из членов группы парапланеристов, экстремал мог потерять сознание в воздухе от перегрузки из-за слишком высокой скорости.

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