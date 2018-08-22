Турист свалился с надувного банана и исчез

Британский турист Ричард Чапелоу пропал в Португалии после падения в воду с надувного банана. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел недалеко от региона Алгарви на юге Португалии. По словам главы местной группы волонтеров Марио Батиста, всего на водном аттракционе находилось десять британцев: четверо катались на банане, а остальные шестеро находились в катере. Когда банан перевернулся, один из упавших в воду туристов исчез, и сейчас его разыскивает спасательная служба.

Представительница Министерства иностранных дел и по делам Содружества сообщила, что семья пропавшего уже проинформирована об инциденте. «Мы помогаем семье британского туриста, пропавшего без вести в Португалии, и поддерживаем контакт с местными властями», — заявила пресс-секретарь.

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Ранее 20 августа пассажирка круизного лайнера компании Norwegian Cruise Line, следовавшего из Хорватии в Италию, свалилась за борт и спаслась благодаря песням и йоге. 46-летняя британка Кэй Лонгстафф проплавала в шортах и футболке в 20-градусной воде около десяти часов. Женщина упала в воду около полуночи и находилась примерно в ста километрах от берега, когда ее нашли.

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