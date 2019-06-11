Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену. ДТП произошло в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались», — заявил дипломат. Также известно, что погибшие приехали на отдых в Турцию вместе с 15-летней дочерью. Других подробностей не сообщается.

10 марта трое россиян погибли в результате падения самолета Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines в Эфиопии.

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