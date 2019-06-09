В Таиланде задержали потерявшего счет времени из-за подруги россиянина

В Таиланде за нарушение миграционных правил задержан гражданин России. Об этом сообщает таиландское издание The Thaiger.

32-летний Дмитрий Игнатов попался при попытке пересечь границу с Камбоджей. Cотрудники пропускного пункта заметили, что его виза истекла три дня назад, а последний визовый штамп в паспорте неумело исправлен ручкой.

Мужчина рассказал, что приехал в Таиланд, чтобы навестить девушку и планировал вернуться в Камбоджу, но потерял счет времени. Он признался, что сам внес исправления в паспорт. Грозит ли Игнатову наказание, не уточняется.

Туристы в Таиланде нередко прибегают к так называемым «виза-ранам». Чтобы продлить истекающую визу, они ненадолго выезжают в соседнюю Камбоджу, на границе заполняют анкету, выплачивают небольшой взнос и возвращаются в Таиланд с новой камбоджийской визой.

В марте сообщалось, что в Таиланде арестовали разыскиваемого Интерполом гражданина России. Ему удавалось четыре года скрываться от правоохранительных органов.

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