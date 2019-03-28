В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов

Процесс организации въезда россиян в Турцию без загранпаспортов может быть слишком сложным. Таким мнением поделилась представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. С подобным предложением ранее выступили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

По мнению Захаровой, реализация этой идеи затруднительна прежде всего из-за правовых аспектов, связанных с использованием внутреннего удостоверения личности за границей.

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25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов. Он добавил, что с 28 марта начнется углубленное обсуждение этого вопроса во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.

Турция считается одним из самых популярных курортов среди российских туристов. В 2018 году путешественники из России поставили рекорд по посещению турецкой Антальи. В период с января по июль в курортный город приехали почти 4,9 миллиона туристов, из которых 40,19 процента — россияне.

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