Россиян захотели пускать в Турцию без загранпаспортов

В Турции рассмотрят возможность въезда российских туристов без загранпаспортов. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит издание Milliyet.

По словам Чавушоглу, сейчас ведутся переговоры по поводу предоставления россиянам возможности путешествовать в Турцию по внутренним паспортам.

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Он также добавил, что с 28 марта начнется углубленное обсуждение этого вопроса во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию.

Турция считается одним из самых популярных курортов среди российских туристов. В 2018 году путешественники из России поставили рекорд по посещению турецкой Антальи. В период с января по июль в курортный город приехало почти 4,9 миллиона туристов, из которых 40,19 процента — россияне. Таким образом, за полгода Анталью посетили 1,9 миллиона путешественников из России, что на 38,5 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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