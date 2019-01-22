Путешествия
 
Последние новости
Чечня заявила об особом праве списать долги за газ
Архитектор виллы Киселева отсудил у телеведущего 2,5 миллиона рублей
Наталья Водянова вышла в свет в наряде от российского дизайнера-расиста
Самолет с футболистом клуба АПЛ пропал с радаров
Названа самая инновационная страна мира
«Световое шоу» московского трамвая сняли на видео 
Закованного полицейскими россиянина освободили с помощью болгарки
Китай урезал сухопутные войска до минимума
Убийцей сирийского «Панциря-С» оказался примитивный израильский дрон
Новости партнеров

На популярном у россиян курорте станет меньше алкоголя

Перейти в «Мою Ленту»

В Турции с 1 января 2019 года резко подорожали алкогольные напитки, поскольку акцизный сбор на этот вид продукции увеличен на 13,48 процента. Это отразится на стоимости отдыха в бюджетных отелях системы All Inclusive, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Правительственная мера распространяется как на слабоалкогольные, так и на крепкие напитки, причем как местного, так и импортного производства: пиво, вино, виски, местную водку ракы и так далее. Как сообщил журналистам представитель Фонда содействия туризму города Аланьи (ALTAV) Мехмет Дахагоглу, повышение акцизов не учитывалось при составлении турецкими отелями планов на 2019 год.

«Мы серьезно пострадали от такого роста акцизов, — сказал Дахагоглу. — Особенно с учетом уступок в ценах, на которые нам пришлось пойти, чтобы привлечь туристов в страну. Такое увеличение расходов также приведет к снижению качества сервиса в туризме».

Ассоциация туристических компаний Аланьи (ALTİD) отмечает, что поскольку алкоголь составляет важную статью расходов гостиниц, отельерам придется повысить стоимость отдыха в турецких отелях All Inclusive. Эксперты опасаются, что увеличение акциза приведет к росту объемов продаж поддельного алкоголя в Турции и кустарного производства крепких напитков.

В январе 2019 года стало известно, что власти индонезийского курортного острова Бали собираются ввести туристический налог для иностранцев. Его размер составит 10 долларов с человека. Местные власти рассчитывают использовать полученные от приезжих средства для реализации программ по развитию культуры Бали и охраны природы острова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Импортного алкоголя в отелях Турции на «все включено» станет меньше
Власти Бали решили нажиться на туристах
На популярном у россиян курорте запретят фотографироваться в бикини
Путешествия
Путешествия00:07Сегодня

«Будто спускаешься в преисподнюю»

Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
10:0319 января

Власти Бали решили нажиться на туристах

15:5021 января

Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка

12:04Сегодня

Сотрудники круизного лайнера занялись сексом в каюте пассажиров и попались

Путешествия00:0517 января

«Здесь дорого все и крайне тяжко»

Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

14:5721 января

Названы лучшие направления путешествий в 2019 году

04:49Сегодня

Билеты в плацкарт захотели сделать невозвратными

Путешествия00:0119 ноября 2018

«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»

Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
12:1825 декабря 2018

Потерявшегося американца поймали на Чукотке и отправили домой

12:4520 января

На любимом курорте русских олигархов погибли два человека

21:3021 января

200-килограммовый пассажир унизил стюардесс и заставил снимать с себя штаны

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари опухоль мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Противников передачи Курил задержали у посольства Японии в Москве
Закованного полицейскими россиянина освободили с помощью болгарки
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Итальянцы рассказали детям про трансгендеров и разозлили политиков
Китайские студенты-марксисты попали в опалу с подачи коммунистов
В Сирии нашли склад с оружием террористов
Стало известно о многолетних тайных переговорах США и КНДР
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
Генпрокурор Украины призвал легализовать оружие и проституцию
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Загоревшиеся в Керченском проливе суда уличили в поставках газа в Сирию
Раскрыты расходы Порошенко на благотворительность
Дважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности снова сесть в тюрьму
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Российский госдолг сократился на миллиарды долларов
Назван самый дорогой в мире бренд
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»
Европа побоялась остаться без российского газа
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Все материалы
Силовые структуры
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Анастасия Вашукевич«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Суд над Настей Рыбкой: предательство Травки, козни Трампа, обращение к Дерипаске
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Серпуховский суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры об имуществе Шестуна
Осужденные женщины избили сотрудников российской колонии
Российская таможня нашла в бананах 50 килограммов кокаина
19 россиян осудили за перестрелку в цыганском поселке Екатеринбурга
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Россия облегчит «Циркон»
Убийцей сирийского «Панциря-С» оказался примитивный израильский дрон
Рыбным костям нашли применение в космосе
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
Роналду получил условный срок
Самолет с футболистом клуба АПЛ пропал с радаров
Российский игрок НХЛ устроил драку
Лутц крутят и риттбергер прыгают
В этом спорте зажигают Медведева и Загитова. Как в нем разобраться?
Хоккеист российской молодежки назвал критику фанатов бредом
СИЗО доведет Кокорина до операции на колене
Все материалы
Культура
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Трамп поборется с Деппом и Траволтой за звание худшего актера
Шнуров поиздевался над развратными шпагатами Волочковой
Кристиан Бэйл посмотрел в лицо смерти и зарекся сидеть на диетах
Умер французский актер Франсуа Перро
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Египетский телеведущий получил тюремный срок за интервью с геем
Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети
Мать рассказала о грудном вскармливании семилетнего сына и подверглась травле
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Анонимный рассказ мальчика о травле одноклассниками растрогал пользователей сети
В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории
Все материалы
Ценности
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Наталья Водянова вышла в свет в наряде от российского дизайнера-расиста
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Бренд решил нажиться на культовых вещах из 90-х
Меган Маркл вышла на публику в дешевом платье
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
На популярном у россиян курорте станет меньше алкоголя
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Сотрудники круизного лайнера занялись сексом в каюте пассажиров и попались
Названы лучшие направления путешествий в 2019 году
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Новорожденную девочку похоронили заживо из-за злых духов
Уборщица неудачно открыла окно и убила прохожую
Раненый моряк несколько недель дрейфовал по морю и был спасен
Врачи более двух часов запускали сердце пациента и победили
Все материалы
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
Раскрыта информация об обновленном Cadillac XT5
Суперкар Aston Martin DBS Superleggera посвятили часам TAG Heuer
Ford задумался о выпуске электрического пикапа
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
«Девяток яиц» добрался до рынка жилья
Названы города России с самыми дешевыми комнатами в коммуналках
Назван любимый район московских новоселов
Все материалы