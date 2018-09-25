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На популярном у россиян курорте запретят фотографироваться в бикини

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Власти популярного среди россиян курортного острова Бали хотят запретить туристам фотографироваться в бикини в непригодных для этого местах. Об этом сообщает Daily Mail.

Заместитель губернатора Бали Кок Эйс заявил, что правительство обеспокоено неуважительным поведением путешественников, приезжающих на остров. «Мы принимаем слишком много туристов, и сейчас их поведение сильно отличается от прежнего», — пожаловался Кок Эйс на заседании регионального совета.

 Например, в 2017 году туристы заполонили интернет фотографиями в бикини на фоне вулкана Агунг, который извергал столбы черного пепла. А ранее другая путешественница опубликовала фотографию напротив храма, где она выполняет позу «собака мордой вниз» (Одна из самых популярных поз в йоге — прим. «Ленты.ру») в одном купальнике.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые шесть месяцев 2018 года российский турпоток в Индонезию вырос на десять процентов. Таким образом, за полгода государство в юго-восточной Азии посетило 68,8 тысячи россиян. Также отмечалась чрезмерная концентрация турпотока из России на курортах острова Бали. По словам руководителя отдела маркетинга компании «Авиа Центр» Оксаны Мининой, в 2017 году на Бали из России приехали 94 898 туристов, что составило 85,6 процента всех россиян, прибывших в Индонезию.

В июне власти Индии запретили делать фотографии в нескольких популярных туристических местах на курорте Гоа. Спасатели установили знаки No Selfie («Селфи запрещены») с указанными номерами телефонов экстренной помощи и красные флажки рядом с 24 достопримечательностями штата. Такие меры были приняты в связи с участившимися за последнее время несчастными случаями.

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