На популярном у россиян курорте запретят фотографироваться в бикини

Власти популярного среди россиян курортного острова Бали хотят запретить туристам фотографироваться в бикини в непригодных для этого местах. Об этом сообщает Daily Mail.

Заместитель губернатора Бали Кок Эйс заявил, что правительство обеспокоено неуважительным поведением путешественников, приезжающих на остров. «Мы принимаем слишком много туристов, и сейчас их поведение сильно отличается от прежнего», — пожаловался Кок Эйс на заседании регионального совета.

Материалы по теме Приключения без огорчений Как не испортить себе отпуск

Например, в 2017 году туристы заполонили интернет фотографиями в бикини на фоне вулкана Агунг, который извергал столбы черного пепла. А ранее другая путешественница опубликовала фотографию напротив храма, где она выполняет позу «собака мордой вниз» (Одна из самых популярных поз в йоге — прим. «Ленты.ру») в одном купальнике.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), за первые шесть месяцев 2018 года российский турпоток в Индонезию вырос на десять процентов. Таким образом, за полгода государство в юго-восточной Азии посетило 68,8 тысячи россиян. Также отмечалась чрезмерная концентрация турпотока из России на курортах острова Бали. По словам руководителя отдела маркетинга компании «Авиа Центр» Оксаны Мининой, в 2017 году на Бали из России приехали 94 898 туристов, что составило 85,6 процента всех россиян, прибывших в Индонезию.

В июне власти Индии запретили делать фотографии в нескольких популярных туристических местах на курорте Гоа. Спасатели установили знаки No Selfie («Селфи запрещены») с указанными номерами телефонов экстренной помощи и красные флажки рядом с 24 достопримечательностями штата. Такие меры были приняты в связи с участившимися за последнее время несчастными случаями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru