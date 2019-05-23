Россияне бросились скупать жилье в Турции

В апреле 2019 года Турция обогнала Болгарию и заняла второе место в рейтинге направлений, недвижимостью которых интересуются покупатели из России и других стран бывшего СССР. Об этом говорится в материалах портала Prian.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Востребованнее турецкого только жилье в Испании, утверждают аналитики. «Так высоко Турция поднимается впервые за всю историю наших наблюдений (а эту статистику мы ведем с 2012 года), — отмечают в Prian.ru. — Сейчас ее обгоняет лишь Испания, спрос на недвижимость которой постепенно снижается, в то время как турецкие дома и квартиры — на пике популярности. По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2018 года, интерес к Турции подскочил на 38 процентов».

Наиболее часто покупатели из России интересуются объектами недвижимости в регионах Аланья и Анталья. Растет спрос и на жилье в Стамбуле.

Материалы по теме Вечный отпуск Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!

«Формула успеха Турции проста — предлагать больше за меньшие деньги. Выгодное сочетание цена/качество, традиционная популярность у туристов, по сути, гарантируют массовый спрос на жилье от иностранцев», — поясняется в предоставленных материалах.

По данным Prian.ru, квартиру с одной — двумя спальнями в доме с бассейном и другой курортной инфраструктурой в Турции можно приобрести за 30-50 тысяч евро.

Ранее в мае были названы страны с самой доступной приморской недвижимостью. Таковыми по итогам первого квартала 2019-го оказались Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru