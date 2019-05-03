Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров», — отметил Чемезов, добавив, что документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы.

По словам главы «Ростеха», российская сторона также заинтересована в развитии сотрудничества в области противовоздушной обороны. В частности, уточнил Чемезов, Москва поддержит желание Анкары стать партнером в работе по проекту системы противовоздушной обороны (ПВО) C-500 «Прометей».

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Ранее, в апреле, издание Global Times написало, что Су-57 может представлять интерес для Китая с технической, но не военной точки зрения. В частности, отмечалось, что использование Су-57 китайской стороной маловероятно, поскольку Китай располагает собственным истребителем пятого поколения J-20.

В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заявил, что в настоящее время документы на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57Э почти готовы.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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