25 туристов пострадали в аварии на популярном у россиян курорте

Автобус с туристами перевернулся на Средиземноморском побережье Турции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolou Agency.

В ДТП пострадали 25 человек из Норвегии и Польши. Инцидент произошел неподалеку от популярного у россиян курорта Кемер в провинции Анталья. Большинство пострадавших — граждане Польши. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

По данным издания, водитель потерял контроль над автобусом по неизвестной причине. Водители проезжающих машин остановились, чтобы помочь пострадавшим до приезда скорой помощи.

По первоначальным данным, среди пострадавших были и россияне, но генеральное консульство России в Турции опровергло эту информацию.

Ранее, в июне, Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Турцию и Россию самыми популярными странами у российских туристов для отдыха летом 2019 года.

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