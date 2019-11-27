Ампутацию обеих рук у пострадавшей в аварии в Доминикане россиянки опровергли

Представители страховой компании ERV опровергли информацию об ампутации обеих рук у пострадавшей в аварии туристического автобуса в Доминиканской Республике 12-летней девочки из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам исполнительного директора страховщика Юлии Алчеевой, среди пострадавших не было ребенка, у которого ампутировали руки. Алчеева отметила, что травмы у туристов разные, в том числе и тяжелые.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что возвращение пострадавших туристов на родину будет организовано в индивидуальном порядке в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций врачей.

Ранее в среду, 27 ноября, появилась информация о том, что одна из россиянок, пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане, лишилась обеих рук. Об этом сообщил руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

Автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и перевернулся 27 ноября. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. Пострадали около 20 человек, в том числе дети, погибших нет. По предварительным данным, авария произошла из-за опасного маневра грузового автомобиля, в результате чего водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение.

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