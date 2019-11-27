Попавшие в аварию в Доминикане россияне раскрыли подробности случившегося

Российские туристы, попавшие по дороге в аэропорт в аварию с автобусом в Доминикане, рассказали подробности случившегося. Их комментарии в среду, 27 ноября, публикует НТВ.

Одна из путешественниц, уже вернувшаяся в Москву, отметила, что многие пассажиры находятся в потрясенном состоянии, несмотря на то, что уцелели и не получили травм. «Мы прилетели в шоковом состоянии, но без повреждений. Остальные — в ужасном состоянии», — пояснила она.

Другая женщина рассказала о том, что происходило непосредственно в самом автобусе сразу после аварии: «Они [пассажиры] даже кричать не могли, все были окровавленные. Все были в жутком шоке».

Ранее представители страховой компании ERV опровергли информацию об ампутации обеих рук у пострадавшей в аварии 12-летней девочки из России. Там также уточнили, что травмы у туристов разные, в том числе и тяжелые.

Автобус с российскими туристами, следовавший в аэропорт в Доминикане, столкнулся с грузовиком и перевернулся 27 ноября. В салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. Из них пострадали около 20 человек, в том числе дети, погибших нет. По предварительным данным, авария произошла вследствие опасного маневра грузового автомобиля, в результате чего водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение.

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