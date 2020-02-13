Названа возможная причина смертельной аварии под Псковом

Водитель микроавтобуса, который столкнулся с большегрузом в Псковской области, ехал по встречной полосе. Об этом сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова, передает РИА Новости.

По словам Васильковой, «можно предположить», что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины аварии пока неизвестны. На месте работают следователи, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Глава района также добавила, что двое пострадавших в аварии получили черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.

Ранее 13 февраля стало известно, что в ДТП под Псковом в районе деревни Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» с украинскими номерами и фура «Вольво». Предварительно высказывалась версия о том, что водитель «Мерседес» начал обгон, не рассчитал дистанцию и столкнулся с грузовиком. Погибли восемь человек, все они — граждане Украины.

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