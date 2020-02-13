Смертельная авария в российском городе попала на видео

В Сочи в тоннеле на дублере Курортного проспекта произошла смертельная авария с участием трех автомобилей, передает РИА Новости.
Как пишет издание SochiNews, авария произошла 11 февраля в 22:50. На видео с места происшествия видно, что водитель «Лексуса» не справился с управлением при попытке обогнать грузовик и врезался в автомобиль дорожной службы. После этого иномарку отбросило на грузовик.
Водитель «Лексуса» погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается.
Ранее сообщалось, что под Псковом в районе деревни Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» с украинскими номерами и фура «Вольво». Как сообщили в администрации Пустошкинского района, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Погибли восемь человек, все граждане Украины. Еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.