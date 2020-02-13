Смертельная авария в российском городе попала на видео

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В Сочи в тоннеле на дублере Курортного проспекта произошла смертельная авария с участием трех автомобилей, передает РИА Новости.

Как пишет издание SochiNews, авария произошла 11 февраля в 22:50. На видео с места происшествия видно, что водитель «Лексуса» не справился с управлением при попытке обогнать грузовик и врезался в автомобиль дорожной службы. После этого иномарку отбросило на грузовик.

Водитель «Лексуса» погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается.

Ранее сообщалось, что под Псковом в районе деревни Рудо столкнулись микроавтобус «Мерседес-Бенц Спринтер» с украинскими номерами и фура «Вольво». Как сообщили в администрации Пустошкинского района, предварительно, авария произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Погибли восемь человек, все граждане Украины. Еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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