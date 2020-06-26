Пострелявший в воздух во дворе жилого дома россиянин объяснился

Пострелявший в воздух во дворе жилого дома 36-летний житель Красноярска объяснил полиции поступок после задержания. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«У меня просто нервы, потому что у меня жена в реанимации, у меня двое детей. Я его просто взял с собой, просто в воздух стрельнул. Понимаю, что нарушил режим, все спали и все такое. Что побеспокоил соседей, граждан», — рассказал мужчина.

У него изъяли охолощенный пистолет Макарова и 51 холостой патрон к нему. В отношении стрелка в полиции составили административный протокол по части третьей статьи «Стрельба из оружия в населенных пунктах». Ему грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

Видеозапись стрельбы в микрорайоне Северный на улице 9 мая появилась в Instagram-аккаунте «Сводка 24» 25 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!