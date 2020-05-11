Бросивший гранату в толпу россиянин объяснился

Мужчина, бросивший гранату в группу людей в Ставропольском крае, объяснил свой поступок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи выяснили, что местный житель был недоволен шумом, который исходил от компании на соседнем участке. Те отмечали семейный праздник.

В результате ЧП пострадали 15 человек. Погибших нет, у большинства ранения нижних конечностей. Источник агентства ТАСС пояснил, что, по предварительной информации, граната взорвалась под столом. Туда ее от страха бросили находившиеся на месте ЧП люди.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство нескольких лиц общеопасным способом».

Взрыв прогремел вечером 10 мая в поселке Приэтокский Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

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