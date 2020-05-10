Число пострадавших от взрыва гранаты в российском поселке выросло до 11

Увеличилось число пострадавших в результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в частный дом в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

По информации, поступившей от экстренных служб региона, за медицинской помощью обратились 11 человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, из них трое — в тяжелом состоянии.

ЧП произошло ранее 10 мая в поселке Приэтокский. Живущий по соседству мужчина бросил боеприпас через забор в компанию из 18 человек, которые отмечала день рождения хозяйки дома. Злоумышленник задержан. Предполагается, что он исходил из мотивов личной мести, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.

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