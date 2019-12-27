Росгвардеец пригрозил взорвать дом гранатой после ссоры с женой

В городе Юрюзань Челябинской области жилой дом эвакуировали после ссоры 36-летнего местного жителя с женой. Он угрожал взорвать гранату, передает RT. Как пишет Znak.com, мужчина — сержант войск Росгвардии, он служит в Трехгорном.

Ссора произошла около 23:00 26 декабря в многоквартирном доме на улице Коммуны. Во время конфликта мужчина взял ружье и выстрелил в пол, после чего жена выбежала из квартиры. Тогда он начал кричать и угрожать, что взорвет гранату.

Соседи вызвали правоохранительные органы, приехали МЧС, пожарные и полиция, пишет URA.RU. Они эвакуировали соседей и начали вести переговоры с мужчиной. Тот сдал оружие, его отвезли в полицию. Граната оказалась муляжом. а ружье было настоящим и представляло «действительную опасность».

Росгвардия и МВД пока не прокомментировали происшествие.

Ранее житель Брянской области открыл стрельбу из огнестрельного оружия на улице возле одной из городских школ. Он застрелил свою 42-летнюю супругу, а затем покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном ношении оружия.

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