Россиянин убил жену с тещей и изрезал ножом двухлетнюю дочь

В Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, мужчина сам обратился в полицию и рассказал, что зарезал жену и тещу и ранил двухлетнюю дочь. Причиной стала бытовая ссора с супругой, после которой женщина легла спать, а он набросился на нее с ножом. Затем убийца напал на тещу — та пыталась спастись, выбежав на улицу, но зять догнал ее во дворе дома. Девочке отец нанес непроникающие порезы предплечья и живота.

Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Раненую девочку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Вместе с ней забрали семилетнего брата — мальчик не пострадал. Решается вопрос об определении их дальнейшего места жительства.

По данным «Интерфакса», подозреваемый состоит на учете у психиатра с депрессией. Из дома изъяли складной перочинный нож, являвшийся орудием убийства.

Ранее в декабре сообщалось, что в Саратове расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, который убил двух своих любовниц за два месяца. Кроме того, его обвиняют в четырех изнасилованиях, совершенных за тот же период времени.

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