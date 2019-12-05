Пожизненно осужденный российский экс-милиционер признался в новом убийстве

Отбывающий пожизненное наказание за убийство двух девушек бывший сотрудник милиции Санкт-Петербурга Олег Тен признался в новом преступлении. Об этом в четверг, 5 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России по Петербургу Сергей Капитонов.

По его словам, в 2004 году Тен занимался частным извозом. Он убил 18-летнюю девушку с особой жестокостью в своей машине у одного из домов на улице Софьи Ковалевской, после чего скрылся. Мужчина признался в убийстве спустя 15 лет.

Капитонов пояснил, что Тен приговорен пожизненно за убийство двух жительниц города. 21 июля 2005 года он, проиграв зарплату в игровых автоматах, решил ограбить незнакомую девушку. Тен, бывший на тот момент сотрудником милиции, дождался, когда она зайдет в подъезд, затащил ее на черную лестницу и потребовал деньги. На отказ он несколько раз ударил жертву ножом и скрылся с похищенными вещами.

11 декабря 2005 года Тен решил подвезти девушку на служебном автомобиле и, когда она села к нему, напал и нанес около 30 ударов ножом. Тело он выбросил на обочину. Но уже 12 января 2006 года его задержали, после чего Тен признал свою вину.

В 2007 году его приговорили к пожизненному сроку, наказание он отбывает в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе.

3 декабря сообщалось, что в Бийске признали виновной местную жительницу Екатерину Шишкову, которая убила 11-месячную дочь и вынесла тело в подъезд в полиэтиленовом пакете. Шишкова признала вину. Она пояснила, что желала смерти ребенка, потому что дочь «отнимала много сил и времени».

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