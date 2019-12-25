Россиянин расстрелял жену на улице и покончил с собой

Житель Брянской области расстрелял жену на улице, а затем покончил с собой. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел вечером во вторник, 24 декабря, в городе Клинцы. 53-летний мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия на улице, возле одной из городских школ. Он застрелил свою 42-летнюю супругу, а затем покончил с собой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном ношении оружия. Следователи опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

В начале декабря в Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью. Он признался в убийстве жены и тещи и нападении на двухлетнюю дочь — девочка получила порезы предплечья и живота. Сообщалось, что подозреваемый имеет диагноз «депрессия» и состоит на учете у психиатра.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru