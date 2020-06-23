В Москве началась перестрелка

На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным ресурса, к месту происшествия приехали сотрудники ОМОН. О пострадавших пока неизвестно. Других подробностей в настоящее время не приводится.

15 июня 25-летний таксист Ратмир Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте после того, как те остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы, на особый контроль.

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