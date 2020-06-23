Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 23 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовали рейд против этой сходки и задержали порядка 30 человек внутри кафе. Некоторые из них были вооружены.

По данным Telegram-канала «112», операция происходила в кальянной «Мята Lounge».

Ранее очевидцы сообщили о перестрелке на Алтуфьевском шоссе в Москве. К месту происшествия приехали сотрудники ОМОН.

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