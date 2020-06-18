Начался штурм московской квартиры после перестрелки

Начался штурм квартиры в жилом доме в Москве, где произошла перестрелка. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Источник ТАСС сообщает об одном погибшем.

Ранее 18 июня сообщалось, что при стрельбе в квартире дома на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), пострадала женщина. Она получила ранение в голову.

Всего неизвестный произвел шесть-семь выстрелов. На месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

По данным «112», к женщине с детьми приехал некий мужчина. Он закрылся в квартире вместе с ними и открыл огонь. Соседи услышали шум выстрелов и вызвали экстренные службы.