Стало известно о четырех погибших после стрельбы в жилом доме в Москве

В результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), погибли четыре человека. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

На месте происшествия работают оперативники. Среди погибших — двое детей.

Как уточняет источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, одному ребенку три, другому четыре года.

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