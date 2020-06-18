Стало известно о пострадавшей при стрельбе в жилом доме в Москве

При стрельбе, которую неизвестный открыл в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы), пострадала женщина. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает ТАСС.

Женщина получила ранение в голову.

Всего, по данным агентства, было произведено шесть-семь выстрелов. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Попасть в квартиру им пока не удалось.

По данным Telegram-канала «112», к женщине с детьми, живущими в доме на улице Приорова, приехал некий мужчина. Он закрылся в квартире вместе с ними и открыл огонь. Соседи услышали шум выстрелов и вызвали экстренные службы.

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