Напавший на московских полицейских стрелок умер

Открывший стрельбу по полицейским в Москве 24-летний Ратмир Галаев скончался. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СК) Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — уточнила она.

По словам Ивановой, мужчина умер в больнице от полученных огнестрельных ранений.

Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте 15 июня после того, как те остановили такси за нарушение ПДД. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы.

Следствие также намеревалось проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его собирались проверить по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России): источник сообщал, что мужчина, возможно, присягнул на верность одной из международных террористических группировок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!