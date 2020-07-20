Россияне подрались с тушившими здание полиции пожарными и попали на видео

В Ярославле пьяные россияне устроили драку с тушившими здание транспортной полиции пожарными и попали на видео. Ролик в понедельник, 20 июля, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как полицейский вместе с человеком в штатском заламывают руки полуголому раскрасневшемуся мужчине. Его укладывают на землю возле пожарного шланга. В нескольких метрах от него сотрудники МЧС также заламывают руки и прижимают к земле другого мужчину.

По данным канала, оба нарушителя порядка устроили потасовку с пожарными, которые приехали к горящему зданию полиции. Нападение произошло вскоре после того, как сотрудники МЧС развернули оперативный штаб. Недовольные появлением спасателей пьяные местные жители начали мешать их работе. Они ругались и толкали сотрудников МЧС, в результате оба были задержаны.

На дебоширов составили протоколы о мелком хулиганстве и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

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