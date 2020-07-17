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Задержан расстрелявший оперативника уголовного розыска россиянин

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева, расстрелявшего оперуполномоченного уголовного розыска Ислама Хамерзаева во время конфликта в баре пять лет назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Почти справедливость. Видимо, всему свое время. Вечно же бегать не будешь. До меня неоднократно доносились слухи, что Яковлев в городе. Еще пусть суд состоится», — заявил потерпевший в связи с задержанием обвиняемого.

Вечером 5 октября 2015 года отмечавшие день уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами лобби-бара отеля «Ландорфф» на Гороховой улице в Петербурге. Драка сопровождалась стрельбой. В ходе конфликта, по версии следствия, Яковлев выстрелил Хамерзаеву в затылок с близкого расстояния. Оперативник впал в кому на три месяца, врачам пришлось удалить ему часть мозга. Пока он лежал в больнице с тяжелым ранением, его уволили из МВД за прогулы. Хамерзаев добился восстановления на службе, но затем все-таки ушел из органов внутренних дел в 2017 году.

Он получил первую группу инвалидности, так как у него не функционирует половина тела.

В результате перестрелки в баре был также ранен Яковлев, но он сбежал из больницы. Его обвинили в покушении на убийство, через год после случившегося он был объявлен в розыск.

Санкт-

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