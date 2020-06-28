Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина

Владелец туристической базы отдыха «Экостровская», находящейся на берегу озера Имандра в Мурманской области, задержан по подозрению в стрельбе по полицейским. Об этом в воскресенье, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 27 июня у 49-летнего владельца турбазы произошел конфликт с посетителями. Вооружившись пистолетом и топором, мужчина стал угрожать оппонентам, и те вызвали полицию. Когда на место событий прибыл наряд патрульно-постовой службы, подозреваемый открыл по нему огонь из охотничьего карабина.

До задержания стрелок успел произвести несколько выстрелов с расстояния 15-20 метров, один из которых был направлен в сторону полицейских. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного.

23 июня сообщалось, что Ставропольский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который обстрелял из охотничьего ружья полицейский патруль в парке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru